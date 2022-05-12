«Тяжелейшая рана»: депутат Госдумы осудил снос памятника Освободителям Риги

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Депутат Госдумы Сергей Соловьев в беседе с NEWS.ru осудил действия латвийских властей в отношении памятника Освободителям Риги. По его словам, сторонники празднования 9 мая проявили стойкую позицию и, несмотря на все запреты, попытались отстоять свое право на память, однако власти решили иначе, когда сгребли цветы возле мемориала бульдозерами и разрешили снос монумента.

Конечно же, это не ляжет в основу укрепления наших дипломатических и культурных отношений, это несомненно станет тяжелейшей раной и для жителей латвийского государства, и для всего российского народа, — заявил Соловьёв.

Ранее сообщалось, что местные жители вышли на протест у памятника после того, как полиция закрыла к нему доступ. До этого власти столицы Латвии распорядились сгрести тракторами цветы, возложенные 9 мая у памятника. В ночь на 11 мая жители Риги вернулись к памятнику и зажгли свечи в память о погибших советских солдатах, а также исполнили песни военных лет. Самих жителей в это время охраняла полиция.

После этого стало известно, что сейм Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги в рамках приостановки действия двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Инициаторы принятия законопроекта заявили, что образ и символика Советской армии прямо и недвусмысленно связаны с нынешними действиями России на Украине.