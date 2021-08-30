Депутат Госдумы объяснил охоту на россиян в США

Судьи в США постоянно приговаривают российских граждан к реальным срокам из-за того, что следуют антироссийской повестке и просто хотят сделать себе хорошую карьеру. Об этом Lenta.ru рассказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков.

США активно используют принципы экстерриториальности, судят людей по своим законам тогда, когда никаких оснований для этого нет. Кроме того, сами судьи в Штатах подвергаются резкому эмоциональному давлению не только со стороны обвинения, но и общества, что, естественно, влияет на принятие решений, — пояснил политик.

Несмотря на то, что судья должен оставаться беспристрастным, он живёт в обществе и для того, чтобы построить карьеру, следует потакать мнению большинства. Поэтому все осуждённые россияне в Америке стали жертвами пропаганды, направленной против России, и на них «охотятся», считает депутат.

Вся антироссийская политика запущена на полную мощность и активно поддерживается населением. Чтобы не идти в отрыве от общей атмосферы, судьи принимают подобные решения. А иногда бывает так, что в отношении россиян заводят заказные дела, сообщил Новиков.

Ранее замдиректора департамента Григорий Лукьянцев заявил, что Вашингтон с 2008 года ведёт настоящую охоту за гражданами РФ в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США.