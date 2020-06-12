Депутат ГД увидел тренд НАТО на втягивание Киева в антироссийские схемы

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100 символических могил появились на всемирно известном пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. Их вырыли активисты бразильской общественной организации Rio de Paz. Она считает меры правительства по борьбе с коронавиурсом и его последствиями недостаточными.

Это протест против ошибок федерального правительства, которое ввело страну в гуманитарныйкризис. Через несколько дней Бразилия займёт второе место в мире по количеству погибших от коронавируса. Эта трагическая и неприемлемая статистика,...