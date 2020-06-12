Депутат ГД увидел тренд НАТО на втягивание Киева в антироссийские схемы

Депутат госдумы Дмитрий Новиков считает, что статус Украины как партнёра расширенных возможностей НАТО не имеет ничего общего с полноправным членством в альянсе. По мнению парламентария, однако присвоением статуса обозначается чёткий тренд на дальнейшее втягивание Киева в антироссийские схемы.
По его словам, которые приводит РИА Новости, новый статус в основном означает усиление взаимодействия на консультативном уровне.
Специальных решений, связанных с размещением вооруженных контингентов, этот статус напрямую не предусматривает. Но это является движением именно в эту сторону, — сказал он.
Депутат также отметил, что нестабильность и очаги конфронтации на украинской территории, согласно внутренним документам НАТО, должны являться серьёзным препятствием для включения Украины в программы альянса.
Ранее министр иностранных дел Украины сообщил, что страна получила статус партнёра расширенных возможностей НАТО.
Ранее NEWS.ru писал, что ежегодные учения НАТО «Достойный партнёр — 2020» пройдут в Грузии в сентябре. Об этом заявил министр обороны станы Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте. По словам министра, проведение подобных учений содействует усилению армии и повышению её уровня совместимости с НАТО.
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