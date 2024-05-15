Депутат ГД рассказал, кто заинтересован в смене режима в Турции Депутат ГД Гаджиев: США больше всего заинтересованы в смене режима в Турции

Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Основные силы, заинтересованные в смене режима в Турции, находятся в США, предположил в беседе с NEWS.ru член комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Абдулхаким Гаджиев. По его мнению, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит независимую политику в интересах своего народа и это явно не нравится США. России же близка позиция государств, отстаивающих свою независимость и суверенитет.

Конечно, основные силы, заинтересованные в смене режима в Турции, находятся в США. Им и их сателлитам не удалось лишить власти Эрдогана на недавних выборах, и теперь они, по всей видимости, решили прибегнуть к излюбленному способу — государственному перевороту. Эрдоган проводит независимую политику в интересах своего народа, и это явно не нравится США. В этом нет секрета. Что касается России, то мы будем оказывать помощь всем, кто в ней нуждается и при этом ценит свой суверенитет, — подчеркнул Гаджиев.

Ранее турецкие СМИ распространили информацию о том, что Эрдоган ночью провел экстренное заседание с министром юстиции и главами разведки из-за предупреждения о возможной попытке государственного переворота. Предупредил о госперевороте лидер партии Националистического движения и соратник Эрдогана Девлет Бахчели.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что собирается выявить работающие против властей и народа структуры. Он пообещал поделиться результатами расследования в ближайшее время. Сам Эрдоган заявил, что власти Турции «прекрасно знают», кто готовил заговор, однако не назвал ни имен, ни стран, которые могут быть причастны к этому.