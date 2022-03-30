Депутат ГД призвал отказаться от переговоров с Украиной

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Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт рассказал, что Россия якобы согласна принимать платежи за газ от европейских партнёров в евро через Газпромбанк, который будет их конвертировать в рубли. Он выступил с таким заявлением по итогам телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передаёт ТАСС.

Платежи по-прежнему будут отправляться исключительно в евро и, как обычно, переводиться в Газпромбанк, затем банк конвертирует сумму в рубли, — рассказал Хебештрайт. Он добавил, что Шольц запросил у российской стороны...