Депутат ГД призвал отказаться от переговоров с Украиной
Депутат ГД Бородай призвал отказаться от переговоров с Украиной
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
00:48, 31 марта 2022
Фото: Aleksey Ivanov/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Депутат Государственной Думы Александр Бородай заявил, что выступает против российско-украинских переговоров. Он добавил, что «украинских нацистов нужно судить», а договариваться о чем-либо с режимом Владимира Зеленского бессмысленно. По его словам, украинский президент должен понести наказание за происходящее в стране, сообщает в своём Telegram-канале URA.RU.
Никаких переговоров с подонками. Спецоперацию РФ на Украине нужно доводить до конца, её итогом должен стать судебный процесс над Зеленским и его соратниками, — поделился своим мнением Бородай.
Он отметил, что обрадовался реакцией россиян, которые посчитали переговоры с Украиной «сливом».
Основатель полка «Азов» (организация запрещена в РФ), экс-депутат Верховной рады Украины Андрей Билецкий ранее рассказал, что многие военные на Украине являются националистами. По его словам, многие также называют Степана Бандеру национальным героем. Он также указал на то, что в состав полка входят «тысячи человек». Бывший политик тажке добавил, что бойцы «Азова» якобы являются ключевой силой на юго-востоке Украины.