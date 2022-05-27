Депутат ГД предложил направить членские взносы РФ в ВОЗ на помощь Донбассу Депутат ГД Хамзаев предложил перенаправить членские взносы России в ВОЗ на помощь Донбассу

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что Россия должна прекратить сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), а членские взносы направить на помощь Донбассу. Парламентарий отметил, что международные гуманитарные организации перестали поставлять в ДНР и ЛНР лекарства. Он добавил, что ВОЗ следует собственным интересам в ущерб людям, проживающим в регионе, пишет РИА Новости.

Считаю, что в ответ на такой бесчеловечный шаг Россия должна перестать сотрудничать с этими организациями, а все деньги, которая РФ выделяет ВОЗ, перенаправить на адресную помощь жителям Донбасса, — рассказал Хамзаев.

По словам политика, эти организации помогают только тем регионам, где в «конечном счете выгодополучателями являются страны Запада и США».

Попытки американских властей сделать из России международного изгоя обречены на провал, написало ранее издание Politico. В издании отметили, что весь мир воспринимает специальную операцию России на Украине не более чем региональным конфликтом. Автор материала подчёркивает, что крупные азиатские и латиноамериканские страны предпочитают отстаивать собственные экономические и стратегические интересы.