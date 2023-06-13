Стало известно, как неизвестный вирус в Таиланде отразится на туристах Вице-президент РСТ: появившийся в Таиланде вирус не скажется на турпотоке из России

Неизвестный вирус, который на днях обнаружили в Таиланде, никак не скажется на потоке туристов из России, заявил в беседе с NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, в случае необходимости российские службы примут профилактические меры.

В Таиланд не ограничен въезд для россиян, поэтому, я думаю, это не отразится на нашем туризме. Конечно, везде есть риски, но сказать, что это влияет на поток нельзя. Профилактические меры будут приняты, разумеется. Вообще стоит отметить, что для Таиланда сейчас не основной сезон, но, тем не менее, туда едут сотни тысяч россиян. Но ограничений нет, повторюсь, поэтому на туризме это не отразится, — рассказал Барзыкин.

Как сообщалось ранее, курортный остров Пхукет на Таиланде поразила неизвестная болезнь, патоген которой на сегодняшний день не установлен. По мнению ученых и медицинских чиновников, вирус мог попасть в воду для льда и в питьевую воду в связи с сезоном дождей.

Ранее ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов рассказал, что в России наблюдается рост заболеваемости метапневмовирусом человека (Human metapneumovirus, hMPV), однако опасаться возникновения новой эпидемии не стоит.