Депутат Европарламента выдвинул Трампа на Нобелевскую премию

https://static.news.ru/photo/f1cf903c-647f-11eb-9254-96000091f725_660.jpg Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Депутат Европейского парламента от Эстонии Яак Мадисон выдвинул экс-президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

На своей странице в Facebook депутат назвал следующие причины такого шага: при Трампе США не начали ни одной войны, впервые за последние 30 лет, также Мадисон отметил роль политика в заключении мирных соглашений на Ближнем Востоке.

В связи с тем, что кандидатов на Нобелевскую премию мира могут выдвигать и депутаты парламентов, я воспользовался этой возможностью. Срок выдвижения истекал в полночь 31 января по восточноевропейскому времени, и я сделал это ровно за два часа до истечения срока, — написал Мадисон.

Ранее на Нобелевскую премию были выдвинуты экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская, движение Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»), основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.

Как писал NEWS.ru, также в число номинантов попали старший советник Белого дома Джаред Кушнер, который приходится зятем бывшему американскому президенту Дональду Трампу, а также его заместитель Ави Берковиц. Они были выдвинуты американским прокурором Аланом Дершовицем за ключевую роль в переговорах между Израилем и группой арабских стран — Бахрейном, Суданом, Марокко и ОАЭ. Дершовиц обладает полномочиями по выдвижению номинантов на Нобелевскую премию в качестве почётного профессора юридического факультета Гарвардского университета.