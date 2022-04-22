Депутат Европарламента назвала ЕС вассалом США

Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли заявила, что Евросоюз жертвует собственными интересами в экономике и сфере безопасности ради США, которые противостоят России. Однако договариваться следует не против Москвы, а с Москвой, отметила она в беседе с Global Times.

С началом российской спецоперации на Украине идея европейской автономии улетучилась, и они буквально ведут себя как вассалы Соединённых Штатов. Их собственные экономические интересы и интересы безопасности приносятся в жертву интересам США, противостоящим России, — считает Дейли.

Она добавила, что жителям всей Европы выгоден договор о безопасности с Россией, однако в ЕС всё делают наоборот. Принимаются санкции, которые не работают и не являются сдерживающим фактором.

Если Европа перекроет поставки российских энергоносителей, чего добиваются США, то сотни тысяч, а возможно, и миллионы европейцев потеряют работу, — заключила депутат.

Ранее стало известно, что Евросоюз намерен ввести шестой пакет санкций против России на следующей неделе. Отмечается, что в рамках очередных антироссийских санкций рассматривается идея об отключении новых российских банков от международной платёжной системы SWIFT. Кроме того, новый пакет санкций может включать «определённый запрет» на импорт российской нефти.