18+

Рубрики

Медиа

Архив

В России каждые четыре минуты происходит новое ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Мир

Депутат Европарламента назвала ЕС вассалом США

Депутат Европарламента Дейли: ЕС ради США приносит в жертву свои интересы
03:16, 23 апреля 2022
Депутат Европарламента назвала ЕС вассалом США Фото: christophe vandercam/imagebroker.com/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли заявила, что Евросоюз жертвует собственными интересами в экономике и сфере безопасности ради США, которые противостоят России. Однако договариваться следует не против Москвы, а с Москвой, отметила она в беседе с Global Times.

С началом российской спецоперации на Украине идея европейской автономии улетучилась, и они буквально ведут себя как вассалы Соединённых Штатов. Их собственные экономические интересы и интересы безопасности приносятся в жертву интересам США, противостоящим России, — считает Дейли.

Она добавила, что жителям всей Европы выгоден договор о безопасности с Россией, однако в ЕС всё делают наоборот. Принимаются санкции, которые не работают и не являются сдерживающим фактором.

Если Европа перекроет поставки российских энергоносителей, чего добиваются США, то сотни тысяч, а возможно, и миллионы европейцев потеряют работу, — заключила депутат.

Ранее стало известно, что Евросоюз намерен ввести шестой пакет санкций против России на следующей неделе. Отмечается, что в рамках очередных антироссийских санкций рассматривается идея об отключении новых российских банков от международной платёжной системы SWIFT. Кроме того, новый пакет санкций может включать «определённый запрет» на импорт российской нефти.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео