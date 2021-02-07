Депутат ЕП пообещал добиться отставки Борреля после его визита в РФ

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Депутат Европарламента (ЕП) от Эстонии Рихо Террас заявил, что будет добиваться отставки главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. По его мнению, в ходе визита в Москву тот опозорился.

Ранее Боррель встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Несмотря на сложные отношения между Москвой и Брюсселем, глава европейской дипломатии не стал нагнетать обстановку. Однако не всем это понравилось.

Надеюсь, что Боррель осознает свой позор и освободит столь важную для Европейского союза должность, — цитирует Терраса ТАСС.

По словам евродепутата, он уже заручился поддержкой более 20 из 705 членов ЕП и рассчитывает существенно увеличить число своих сторонников на следующей неделе.

В Эстонии считают, что Боррель должен был добиваться встречи с оппозиционером Алексеем Навальным, осуждённым на тюремный срок, и заявить на совместной пресс-конференции с Лавровым о планах ЕС ввести новые санкции в отношении России.

Как писал NEWS.ru, Лавров отметил, что Москва уже привыкла к односторонним рестрикциям со стороны Евросоюза. Именно поэтому, подчеркнул министр, Россия выстраивает всю жизнь исходя из того, что ЕС на данном этапе — ненадёжный партнёр для страны.