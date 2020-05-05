Депутат бундестага назвал «варварством» снос памятника Коневу в Чехии

https://static.news.ru/photo/9ad5d29c-8eb4-11ea-922c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Решение властей Чехии снести памятник маршалу СССР Ивану Коневу в Праге стало самым настоящим варварством. Об этом заявил депутат немецкого бундестага, официальный представитель фракции «Левые» по Восточной Европе Александр Ной.

Снос советских памятников в Польше, странах Балтии, теперь даже в Чехии, а также жёсткая «декоммунизация» в Украине — это отрицание истории и в конечном итоге варварство, — сообщил он РИА Новости.

По его словам, эта память должна во что бы то ни стало сохраниться и напоминать об ошибках прошлого. Демонтаж таких памятников становится сигналом, что немецко-фашистская оккупация была не так уж плоха.

Новые политики и разрушители памятников не задают себе эти вопросы. Может быть, они тайно могут видеть нечто положительное в нацистских целях в отношении Советского Союза? — подчёркивает депутат.

Ной отметил, что подобная политика и повторение той ситуации невозможны в Германии, несмотря на акты вандализма, которые время от времени совершаются в ФРГ в отношении советских памятников.

Скульптуру советского военачальника демонтировали 3 апреля по решению совета муниципалитета Прага-6. Монумент простоял в чешской столице с 1980 года.

Сразу после этого Министерство иностранных дел России инициировало передачу монумента Коневу, однако переговоры пока не начались. Статуя отправлена в хранилище чешского Музея памяти XX века.

Главное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершённом публично, писал NEWS.ru.