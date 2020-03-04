https://static.news.ru/photo/522d2764-5e37-11ea-b622-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховная рада Украины на внеочередном заседании назначила председателем правительства страны Дениса Шмыгаля. Его поддержал 291 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Персональный состав нового кабинета министров на рассмотрение Верховной Рады теперь предложит новый премьер-министр, а кандидатов на пост министров иностранных дел и обороны выдвинет президент, сообщает РИА Новости.

Шмыгаль родился в 1975 году, с отличием окончил Львовский политехнический университет, имеет степень кандидата экономических наук. С августа 2019 по февраль 2020 года он занимал пост председателя Ивано-Франковской областной администрации, с 4 февраля стал вице-премьером и министром развития общин и территорий.

Как писал NEWS.ru, партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» анонсировала кадровые перестановки. Об этом заявил руководитель фракции Давид Арахамия. По словам политика, необходимость кадровых изменений в кабинете министров стала одной из причин внеочередного заседания Верховной рады. Он не назвал, кого именно планируется заменить, но добавил, что поводом для подобного решения стали признаки неминуемого экономического кризиса и угроза эпидемии коронавируса.