«Денег для Украины больше нет»: как война в Израиле повлияет на ход СВО Пушков заявил, что США из-за Израиля начнут работать на два фронта

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Армия обороны Израиля

Значение Украины для Запада неизбежно уменьшится из-за атаки Исламского движения сопротивления (ХАМАС) на Израиль, заявил сенатор Алексей Пушков. Как изменится ситуация в зоне СВО после обострения палестино-израильского конфликта?

Как война в Израиле скажется на Украине и СВО

По мнению Пушкова, сейчас Вашингтону придется работать сразу же «на два фронта» — украинский и израильский. В противном случае в мире все убедятся, что Белый дом не выносит бремени «глобального лидерства».

«Но, как бы они ни пытались действовать на обоих направлениях, приоритетность Украины в политике Запада неизбежно снизится. Ближний Восток загорелся не на шутку. Немецкий журнал „Шпигель“ уже назвал нападение ХАМАС „Перл-Харбором для Израиля“. Есть сообщения, что с севера Израиль готовится атаковать „Хезболла“», — сказал член Совета Федерации.

Также Пушков подчеркнул, что США должны благодарить бога или председателя КНР Си Цзиньпина за то, что в таких условиях на них «не свалился» кризис вокруг Тайваня.

«Слишком много обязательств взяли на себя по миру США. Типичный случай империи, сталкивающейся с многочисленными вызовами и все более перенапрягающей свои силы», — резюмировал сенатор.

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин спрогнозировал прекращение поддержки Вооруженных сил Украины из-за конфликта в Израиле, об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

По его словам, вооруженный конфликт, который вспыхнул на Ближнем Востоке, серьезно ударит по ВСУ, поскольку Белый дом перенаправит всю финансовую и военную помощь Израилю.

«Ситуацию резко ухудшила израильско-палестинская война. <...> Денег нет, уже и не будет. Понятно, что все деньги пойдут сейчас на Израиль. Болтовня президента США Джо Байдена о том, что он запросит сто миллиардов долларов в помощь Украине... Дорогие мои, кто их даст?» — задался он вопросом.

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Из города Газа выпущены ракеты Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Из города Газа выпущены ракеты Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Почему на Западе могут отказаться от поддержки Украины

Внутренние проблемы и кризисы, избирательные кампании и снижение общественного интереса в Европе и США в скором времени приведут к падению поддержки Украины, сообщает немецкая газета Zeit.

«Альянс сторонников Украины начинает давать трещину. Владимиру Путину это должно понравиться. Тем более что российская армия восполняет дефицит быстрее, чем ожидалось <...>. Чем дольше Украине не удастся добиться прорыва, тем больше времени потребуется ее собственной экономике и армии на перевооружение», — говорится в публикации.

В издании отмечают, что нерешительность Североатлантического альянса в поставках Киеву военной техники уже позволила Кремлю выиграть время. Многие эксперты еще в начале СВО предупреждали о готовности Москвы воспользоваться любой задержкой в поставках.

«Возросло производство противотанковых управляемых ракет, усовершенствованных беспилотников и снарядов с лазерным наведением для артиллерии. Вместо того чтобы полагаться исключительно на объемы производства, российская армия теперь будет уделять приоритетное внимание точности и эффективности», — сообщают авторы Zeit.

Также у Вашингтона возникли вопросы к Украине после начала палестино-израильского конфликта, когда у бойцов ХАМАС было обнаружено вооружение американского производства.

Член палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин на своей странице в Twitter (X) заявила, что именно Киев может иметь отношение к организации поставок оружия на Ближний Восток.

«Поступило ли оно из Афганистана? Поступило ли оно с Украины? Весьма вероятно, что и то и другое», — сказала Тейлор-Грин.

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