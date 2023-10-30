День сурка: история потери Украиной городов повторяется в Авдеевке

Фото: МО Украины

Британская газета The Times сообщила, что между украинским президентом Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным случился очередной раскол. Командующий армией признал, что Киеву не удалось прорвать российскую оборону, и предложил удерживать имеющиеся позиции. Но Зеленский не хочет «сбавлять обороты» и бросает новые силы на защиту Авдеевки. Почему игнорирование Залужного приведет Украину к военному провалу?

Басня Ивана Крылова «Лебедь, щука и рак» оказалась пророческой для киевских властей, хоть и была написана в далеком 1814 году. Главком ВСУ и президент преследуют разные цели в конфликте с Россией. Оттого Украина и теряет город за городом.

Разум против эмоций

Залужный хочет не сдать России еще больше территорий, чем сейчас. Он руководствуется военной наукой и использует «технические знания ведения боевых действий», мысля рационально. Поэтому понимает, что если сейчас Киев не остановится и не сосредоточится на обороне, то фронт может обвалиться. Особенно если российские войска уничтожат остатки элитных подразделений ВСУ в Авдеевке и пойдут в контратаку дальше. Поэтому предлагает выйти из населенного пункта, сохранив живую силу, и сосредоточиться на обороне других населенных пунктов.

Зеленский хочет победить РФ, но мыслит не рационально, а эмоциями. Не соизмеряет расстановку сил и не планирует свои шаги наперед. Поэтому бездумно обороняет Авдеевку, утилизируя в ней бойцов и технику так же, как это было в Бахмуте. О том, что Киев будет делать дальше, когда мотивированные и профессиональные солдаты банально закончатся, украинский президент не переживает.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Ведь главная задача Зеленского — сохранить не территории, а свой рейтинг и западное финансирование. Поэтому он готов бросать лучшие бригады ВСУ и высококвалифицированных наемников куда угодно, лишь бы показать США и Великобритании свою «эффективность». Хотя в будущем это сыграет с обороноспособностью Украины злую шутку.

Так уже было в сражении за Бахмут. Тогда Зеленский впустую лишил Украину элитных бойцов и сотен единиц боевой техники — город все равно был освобожден российскими войсками. Единственное, чего удалось добиться Киеву тогда, — создать из города символ пропаганды, «Фортецю Бахмут» (на русском — «Крепость Артемовск»).

Зеленскому все равно, что из-за бессмысленного удержания города Киев не смог провести контрнаступление, освободив за полгода всего пару сел. «Но зато украинские исполнители спели красивую песню», наверняка думал он.

Киев наступает на грабли

Главная ошибка украинского руководства состоит в том, что оно не умеет анализировать историю. В первый раз Киев упал лицом в грязь еще в августе 2014 года, когда случился Иловайский котел и ВСУ потерпели тяжелейшее поражение от ополченцев Донбасса. Во второй раз то же самое произошло в начале СВО, когда Украина потеряла Мариуполь. В городе тоже образовался котел, который «сварил» гарнизон мотивированных боевиков ВСУ — членов батальона «Азов» (признан Верховным судом террористической организацией, деятельность запрещена в РФ). Затем большая часть «украинской военной элиты» была уничтожена под Северодонецком, Попасной, Лисичанском и остальными городами ЛНР, что было сделано Киевом зря — Москва населенные пункты все равно освободила.

Фото: РИА Новости

Затем Украина совершила еще одну стратегическую ошибку — дала ВС РФ перемалывать по 10–11 тыс. солдат противника в Бахмуте каждый месяц. Хотя Залужный и западные аналитики требовали от Зеленского вывести войска из города, он снова не послушался. В результате «Фортеця Бахмут» превратилась в российскую «Крепость Артемовск», о которую киевские войска ежедневно «бьются лбом» и не могут отбить обратно.

Следовавшие друг за другом неудачи не заставили украинское руководство ни на секунду задуматься над тем, что оно делает не так. Если бы у Зеленского было стратегическое мышление, он бы прислушался к Залужному. Но вместо этого украинский президент вновь наступает на те же грабли.

В Сети распространяется информация, что конфликт между Зеленским и Залужным разгорелся с новой силой из-за неправильной стратегии в Авдеевке. Украинский главком требует вывести элитные подразделения из города, чтобы не допустить их уничтожения российскими войсками. Но Зеленский отказывается, поскольку боится критики со стороны западных партнеров.

«День сурка»

Украинские власти как будто бы оказались во временной петле, проживая один и тот же отрезок времени и возвращаясь к его началу. «День сурка» Зеленского и Залужного проходит по следующему графику: ВС РФ бросают силы на освобождение города, Зеленский поднимает ставки, отправляя на смерть элитные боевые части, они гибнут, Залужный предлагает отступить, но президент продолжает утилизировать солдат в городе. В результате Россия все равно устанавливает контроль над территорией, а Киев отступает. И так город за городом. Но проблема в том, что элитные подразделения ВСУ уже источились о российскую оборону, а техники и мобилизованных Киеву не хватает.

Фото: president.gov.ua Валерий Залужный

Украина оказалась в ситуации, когда каждое решение будет либо плохим, либо ужасным. Если Киев сейчас отведет войска из Авдеевки и сохранит бойцов, то чуть-чуть усложнит России процесс освобождения других городов. Но если Украина примет решение биться до конца, то утилизирует остатки боеспособных частей, а РФ все равно освободит Авдеевку.

Когда боевой потенциал Киева снизится, России будет проще установить контроль над территориями. Уничтожать мобилизованных украинских военных проще, чем бойцов элитных подразделений.

Россия в любом случае выбьет ВСУ с прописанных в конституции территорий. Зеленский может выбрать лишь один из двух вариантов: потерять только земли или и земли, и солдат.

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