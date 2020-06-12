День рождения Елизаветы II отпраздновали мини-парадом и салютом

https://static.news.ru/photo/cafcfb30-ad6d-11ea-bcbb-fa163e074e61_660.jpg Елизавета II Фото: PA/TASS

В субботу, 13 июня, королева Великобритании Елизавета II отпраздновала свой официальный день рождения. Ей исполнилось 94 года. Однако в этом году из-за коронавируса церемония продлилась всего 20 минут и обошлась без парада и тысяч гуляющих жителей.

Местом празднования стал Виндзорский замок, где Елизавета II и её супруг — 99-летний принц Филипп, самоизолировались в начале марте.

Артиллерийский салют во внутреннем дворе замка стал началом праздничной церемонии. Затем пехотинцы первого батальона валлийской гвардии пронесли флаг своего подразделения. Мини-парад был проведён с соблюдением социальной дистанции между участниками в два метра.

Также во время церемонии военный оркестр Королевской гвардейской дивизии исполнял государственный гимн Великобритании «Боже, храни королеву».

Как ранее писал NEWS.ru, королева Великобритании Елизавета II впервые за время своего правления приняла участие в публичной видеоконференции с помощью программы Zoom.