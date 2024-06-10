Демонстранты в Ереване решили переночевать на проспекте Баграмяна

Фото: Ronen Tivony/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян заявил, что демонстранты не уйдут с улиц Еревана и останутся на ночь на проспекте Баграмяна, передает «Sputnik Армения». Они будут находиться в машинах и разобьют палатки, предупредил священнослужитель.

Мы останемся здесь, разместимся в своих машинах и установим палатки. Полиция перекрыла улицу Демирчяна, а мы перекроем проспект Баграмяна, — сказал Галстанян.

Архиепископ обратился к полицейским, которые перекрыли дорогу манифестантам и не дают подойти к парламенту. Он предупредил силовиков, что митингующие не «из тех, кто устает». Поэтому полицейским придется надолго задержаться.

Лидер народного движения «Азатагрум» Мика Бадалян в своем Telegram-канале написал, что полиция продолжает провоцировать столкновения на перекрестке Баграмян-Демирчян и угрожает протестующим применением спецсредств. Оппозиционер отметил, что прошел ливень, но люди не разошлись. По мнению Бадаляна, это очень важный показатель.

Сторонники протестного движения «Тавуш во имя Родины» 9 июня провели шествие с трех направлений и собрались на площади Республики в Ереване. Участие в оппозиционном митинге принимали десятки тысяч человек. Он начался с молитвы и совместного исполнения гимна Армении.