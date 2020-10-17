Демонстрация против COVID-мер в Праге закончилась столкновениями с полицией

На акции протеста против коронавирусных ограничений в столице Чехии произошли столкновения с полицией. В стражей порядка полетели булыжники и петарды, а демонстрантов останавливали слезоточивым газом.
Как
В результате произошедшего пострадали девять человек. Пятерым из них оказали помощь на месте, после чего отпустили. У них в основном были травмы головы, порезы или трудности с дыханием из-за слезоточивого газа.
Как отмечается, всего задержаны несколько десятков человек. Утверждается также, что 50 человек попали в руки полиции ещё до самой акции.
Перед началом демонстрации были задержаны около 50 человек, которые направлялись на демонстрацию и имели при себе оружие или пиротехнику, — сказала пресс-секретарь полиции Ева Кропачкова.
Сейчас в Чехии из-за распространения коронавирусной инфекции есть ограничения по собраниям. Действующее постановление правительства гласит, что в акции протеста могут принять участие не более 500 человек в масках, которые должны быть разделены на группы по 20, с промежутком не менее двух метров между группами. Участники акции нарушили все эти правила. Против организатора демонстрации обещают возбудить административное дело.
17 октября в Чешской Республике зафиксирован рекордный прирост новых случаев заболевания коронавирусом. Сообщалось об 11,1 тысячи новых пациентов. Это на 1,4 тысячи больше, чем днём ранее, писал NEWS.ru.