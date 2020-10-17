Демонстрация против COVID-мер в Праге закончилась столкновениями с полицией

https://static.news.ru/photo/fd201d0c-1165-11eb-a70b-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/PolicieCZ

На акции протеста против коронавирусных ограничений в столице Чехии произошли столкновения с полицией. В стражей порядка полетели булыжники и петарды, а демонстрантов останавливали слезоточивым газом.

Как сообщает iDNES.cz, боле 2000 человек собрались сегодня на Староместской площади Праги. Спустя примерно час некоторые из собравшихся напали на силовиков. Они начали закидывать их камнями, банками и петардами, также протестующие жгли файеры. Стражи порядка применили водомёты и слезоточивый газ.

В результате произошедшего пострадали девять человек. Пятерым из них оказали помощь на месте, после чего отпустили. У них в основном были травмы головы, порезы или трудности с дыханием из-за слезоточивого газа.

Как отмечается, всего задержаны несколько десятков человек. Утверждается также, что 50 человек попали в руки полиции ещё до самой акции.

Перед началом демонстрации были задержаны около 50 человек, которые направлялись на демонстрацию и имели при себе оружие или пиротехнику, — сказала пресс-секретарь полиции Ева Кропачкова.

Сейчас в Чехии из-за распространения коронавирусной инфекции есть ограничения по собраниям. Действующее постановление правительства гласит, что в акции протеста могут принять участие не более 500 человек в масках, которые должны быть разделены на группы по 20, с промежутком не менее двух метров между группами. Участники акции нарушили все эти правила. Против организатора демонстрации обещают возбудить административное дело.

17 октября в Чешской Республике зафиксирован рекордный прирост новых случаев заболевания коронавирусом. Сообщалось об 11,1 тысячи новых пациентов. Это на 1,4 тысячи больше, чем днём ранее, писал NEWS.ru.