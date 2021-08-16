«Дембельский аккорд» фрау Меркель

Итак, 20 августа Ангелу Меркель ждут в России. По некоторым данным, её ждёт торжественный приём в Большом Кремлевском дворце. А затем, 22 августа, она отправляется в Киев. Уже известно, визит на берега Днепра никак не связан с пресловутой «Крымской платформой», в которой Меркель не намерена принимать участие. В области внешней политики фрау явно не чувствует себя хромой уткой. Она продолжает решать вопросы, которые не потеряют значимости и после её отставки, после сентябрьских выборов в бундестаг. Видимо, в статусе государственной пенсионерки она не уйдёт в тень (предполагаемая пенсия — €6,5 тысячи), поскольку немалое число проблем потребует как минимум учёта её мнения.

Следует учитывать, что ещё до своей спаренной поездки на Восток она слетала за океан, где провела непростые переговоры с коллегой Джо Байденом. Германия была и остаётся ключевым игроком единой Европы, а новый американский президент делает публичную ставку на восстановление трансатлантических отношений, нарушенных изоляционизмом Дональда Трампа. Недаром же комментаторы отмечали, что, мол, Байден пожертвовал борьбой против «Северного потока — 2» ради оздоровления американо-германских отношений. Притом что дебаты вокруг столь ненавистного от Варшавы до Киева газопровода значительно подняли германскую международную субъектность, усилили звучание её голоса в мире. И давний парадокс — «экономический гигант, но политический карлик» — уже не про современную Германию. В этом очевидная заслуга Меркель, которая, видимо, представила американским союзникам и своего грядущего преемника.

Ангела Меркель Clemens Bilan / Pool/Global Look Press

А раз так, то вполне можно допустить смысловую связь трех вояжей Меркель — состоявшегося и двух будущих. Явно Меркель привезёт Владимиру Путину некое послание от Джо Байдена, в котором в том числе будет фигурировать и его трогательная забота об интересах «подведомственной» ему Украины. Страны, которая при всей своей нынешней фанаберии без действующего газопровода рискует обратиться в мало кому интересную чёрную экономическую дыру Европы.

Так что Меркель и Путину вдвоём с учётом всех нюансов и американской позиции, вероятно, предстоит скрупулёзно продумать ту самую компенсацию за неминуемое снижение газовых объёмов, транспортируемых через украинскую территорию по ещё советскому трубопроводу, на которую очень надеются в Киеве. И есть все основания полагать, что такой многосторонний вердикт будет окончательным и никакому обжалованию со стороны Киева подлежать не будет. Именно поэтому визит Меркель в Москву и предшествует поездке в Киев.

Владимиру Зеленскому, судя по всему, предстоит просто выслушать окончательные условия долго дебатировавшейся сделки и взять под козырек. Какие бы потом ни слышались из приднепровских далей стенания по поводу того, что союзники кинули Украину. А ведь она, страдалица, — форпост на пути «российской агрессии».

Конечно, у поездки Меркель в Москву будет и некая сентиментальная сторона. Они много лет сотрудничает с Владимиром Путиным, испытывающим особые чувства к Германии и немецкому миру. И при всех известных противоречиях «наследство Меркель» ещё на годы останется сердцевиной российско-германских отношений. Как сказал бы классик, нет, вся она не уйдёт.