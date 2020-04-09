На фоне пробуксовывающей сделки в рамках ОПЕК+ Королевство Саудовская Аравия (КСА) решило использовать появившиеся возможности для новых нефтяных инвестиций. По данным американской прессы, Суверенный фонд КСА активно скупает акции европейских нефтедобывающих компаний: уже известно о четырёх сделках. Такое поведение Эр-Рияда можно трактовать двояко.
Как
Действия Эр-Рияда можно объяснить различными причинами. С одной стороны, Саудовская Аравия действительно способна использовать период проседания нефтяных котировок, чтобы получить контроль над большей частью рынка. С другой - покупка акций может свидетельствовать о том, что у руководства КСА имеется новый план взамен того, который не устроил Россию в марте.
Если Эр-Рияд и Москва достигнут компромисса, то цены на нефть, вероятно, вновь поползут вверх, и тогда саудовцы получат существенную прибыль от своих нынешних вложений в активы зарубежных компаний. Впрочем, как отметил в разговоре с NEWS.ru старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, доцент Центра исследований стран Персидского залива Катарского университета Николай Кожанов, вероятнее всего, речь идёт о ситуативном поведении, которое в целом вписывается в нефтяную стратегию КСА.
Пока рано представлять Саудовскую Аравию в роли главного выгодоприобретателя от кризиса на нефтяном рынке. Конечно, требуется проверить информацию, опубликованную WSJ, но в принципе подобное поведение характерно для периодов, когда падает стоимость акций нефтяных компаний: ряд игроков, естественно, пытается воспользоваться ситуацией, но вряд ли следует говорить о том, что для Саудовской Аравии главной целью развязывания ценовой войны бала возможность приобрести какие-то доли. Для королевства, как и для Saudi Aramco, с обрушением цен на нефть тоже наступили непростые времена: доходы резко упали, возможностей высвободить значительные средства для глобальной экспансии не столь много. С другой стороны, почему бы не воспользоваться подвернувшимся шансом?
Стратегия саудовского руководства направлена на интернационализацию, то есть на привлечение иностранных участников в свои проекты и на приобретение доли в проектах, реализуемых за рубежом, в том числе путём покупки акций, указывает Кожанов, поэтому такое поведение не является чем-то из ряда вон выходящим.
К новым переговорам о сделке ОПЕК+ Эр-Рияд подготовился на нескольких направлениях. Саудовская Аравия существенно нарастила добычу нефти (с 9,8 млн баррелей в сутки в марте до 12,3 сейчас) и поэтому вполне может позволить себе сократить производство даже на 3 млн баррелей, как предлагала ранее, — фактические итоговые потери составят в этом случае лишь 0,5 млн по сравнению с прошлым месяцем. Для других игроков ущерб будет более ощутимым. Но в любом случае простаивание переговоров в рамках ОПЕК+ наверняка приведёт лишь к усилению роли КСА на нефтяном рынке — как за счёт покупки иностранных акций, так и благодаря возможностям королевства предложить огромные запасы собственного сырья даже по низкой стоимости.
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