«Дельта»-штамм проник в ещё 15 стран

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Полиция Япония добавила к делу о россиянине, приплывшем в Японию за политическим убежищем, новые детали. Об этом сообщил телеканал Sapporo TV.

Стражи порядка на берегу, недалеко от посёлка Сибецу на острове Хоккайдо, нашли гидрокостюм, в котором гражданин России Ваас-Феникс Нокард мог приплыть с острова Кунашир: расстояние между японским Хоккайдо и российским...