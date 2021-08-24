«Дельта»-штамм проник в ещё 15 стран

«Дельта»-штамм, который отличается своей высокой заразностью, был обнаружен ещё в 15 странах. Таким образом, география вируса расширилась в распространении со 148 до 163 стран. Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Поскольку деятельность по выявлению новых вариантов вируса усиливается на национальном и наднациональном уровнях, увеличивается число стран, информирующих о наличии вариантов, вызывающих обеспокоенность, — говорится в сообщении ВОЗ.
Как сообщается, возникновение новых штаммов указывает на важность «поддержания мер в области общественного здравоохранения и социальных мер». Особое внимание уделено необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции.
Штаммы «альфа», «бета», «гамма» и «дельта» отнесены экспертами к вариантам, вызывающим наибольшую обеспокоенность.
Ранее учёные обнаружили защищающее от всех штаммов COVID антитело. Оказалось, что SARS2-38 может бороться с распространёнными вариантами коронавируса, а именно штаммов «альфа», «бета», «гамма», «дельта», «каппа» и «йота». Антитело имеет высокую способность нейтрализации вируса при низкой концентрации, а также способно защищать от всех вариантов возбудителя инфекции.