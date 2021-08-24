16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

«Дельта»-штамм проник в ещё 15 стран

07:49, 25 августа 2021
«Дельта»-штамм проник в ещё 15 стран Фото: Ji Chunpeng/XinHua/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

«Дельта»-штамм, который отличается своей высокой заразностью, был обнаружен ещё в 15 странах. Таким образом, география вируса расширилась в распространении со 148 до 163 стран. Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Поскольку деятельность по выявлению новых вариантов вируса усиливается на национальном и наднациональном уровнях, увеличивается число стран, информирующих о наличии вариантов, вызывающих обеспокоенность, — говорится в сообщении ВОЗ.

Как сообщается, возникновение новых штаммов указывает на важность «поддержания мер в области общественного здравоохранения и социальных мер». Особое внимание уделено необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции.

Штаммы «альфа», «бета», «гамма» и «дельта» отнесены экспертами к вариантам, вызывающим наибольшую обеспокоенность.

Ранее учёные обнаружили защищающее от всех штаммов COVID антитело. Оказалось, что SARS2-38 может бороться с распространёнными вариантами коронавируса, а именно штаммов «альфа», «бета», «гамма», «дельта», «каппа» и «йота». Антитело имеет высокую способность нейтрализации вируса при низкой концентрации, а также способно защищать от всех вариантов возбудителя инфекции.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео