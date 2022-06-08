Дело в пенсии: Меркель объяснила, почему не настояла на диалоге ЕС и России Меркель объяснила отставкой, почему она не настояла на диалоге ЕС и России в 2021 году

Фото: Peter Kolb/imago-images.de/Global Look Press

Ангела Меркель

Бвший канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о том, что она могла настоять на диалоге президента России Владимира Путина с Евросоюзом летом 2021 года. Однако она не стала этого делать из-за ослабления собственных позиций в связи с предстоящей отставкой в поста главы правительства ФРГ. Её слова прозвучали в эфире телеканала Phoenix.

По словам Меркель, летом 2021 года, когда Путин встречался в Женеве с президентом США Байденом, они с главой Франции Макроном полагали, что необходимо вовлечь российского лидера в диалог и на европейском уровне.

Потому что я уже немного чувствовала, что с «Минском» дела плохи. И в итоге не было достигнуто единство в ЕС в этой связи. И я подумала: ну да, каждый знает, что ты скоро уйдешь. Несколькими годами раньше я бы настояла на этом, — рассказала Меркель.

При этом она подчеркнула, что, по её мнению, произошедшее на Украине «не только неприемлемо, но и просто большая ошибка со стороны России». Политик полагают, что это «объективное нарушение всех правил».

Меркель подчеркнула, что если бы не её решение об отставке, она непременно «поборолась» за то, чтобы после саммита РФ и США летом 2021 года Евросоюз также присоединился бы к обсуждению.