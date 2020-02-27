https://static.news.ru/photo/c1cf0846-58e5-11ea-8f9d-fa163e074e61_660.jpg Джозеф Байден Фото: Bastiaan Slabbers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) открыло уголовное дело о вмешательстве в работу генпрокурора страны со стороны бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Соответствующее заявление написал бывший глава украинского надзорного ведомства Виктор Шокин.

Его требование было удовлетворено Печерским судом Киева, сообщают «Украинские новости».

Байден, занимая высокий пост в администрации США, в 2016 году требовал от властей Украины уволить Шокина, который начал расследование деятельности компании «Бурисма». В её правление тогда входил сын Байдена Хантер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кандидат Демократической партии Соединённых Штатов на выборах президента в 2020 году Джозеф Байден пожаловался: его страницу в социальной сети Facebook атакуют российские боты. Байден заявил, что Россия потратила огромные деньги на то, чтобы купить ботов. По мнению политика, ботов купили, чтобы они распространяли информацию о том, что «Байден — плохой парень».