«Дело фартовое»: Украина с союзниками составила план на случай войны с РФ

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев совместно с иностранными партнёрами разработал планы на случай полномасштабного конфликта с Россией. «Война — это дело фартовое», а развитие ситуации зависит от того, «как ляжет карта», отметил он в эфире телеканала «Украина24».

Арестович пояснил , что в Киеве теперь готовы и к широкомасштабной оборонительной операции, и к контрнаступлению.

Мы готовы не только к проведению широкомасштабной оборонной операции, но и к переходу к контрнаступлению по отдельным направлениям. Планирование сделано ещё в апреле, соответствующие общие планы и сценарии реагирования разработаны вместе с иностранными партнёрами, — подчеркнул внештатный советник.

Ранее стало известно, что любое полномасштабное нападение России на Украину «будет концом российской армии и концом Российской Федерации». Об этом заявил Алексей Арестович, который отметил, что сторонам лучше договориться без конфликта. По его мнению, угрозы вторжением являются блефом, который нужен, чтобы запугать и заставить Киев выполнять «российские прихоти».