https://static.news.ru/photo/b4735c56-1bf5-11ea-a6e4-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Гриценко Фото: Анатолій Гриценко/facebook.com

Бывший министр обороны Украины, экс-кандидат в президенты Анатолий Гриценко обвиняется в публичных призывах к терроризму посредством средств массовой информации (СМИ) на территории России. Гриценко в РФ был заочно арестован и объявлен в международный розыск. В настоящее время он скрывается на Украине.

16 июля 2014 года и 2 июля 2017 года Гриценко выступил в СМИ с призывами к осуществлению террористической деятельности на территории РФ путём подрыва российских поездов в приграничных с Украиной регионах и автомашин в Москве и Таганроге, — сообщили в СКР.

Следователи собрали доказательства и подтвердили причастность Гриценко к совершению преступления. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как писал NEWS.ru, во время президентской предвыборной кампании на Украине Анатолию Гриценко, лидеру «Гражданской позиции», выразили доверие 23% опрошенных граждан. 65% населения страны поддержали Владимира Зеленского. Среди политических лидеров доверием граждан также пользовались лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук (25%) и лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков (24%).