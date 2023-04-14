Дело Джека Тейшейры: того ли арестовало ФБР?

Фото: Социальные сети

Джек Тейшейра

За океаном наконец вроде бы заткнули черную дыру, через которую из Пентагона в интернет утекли мегабайты секретной информации. ФБР отчиталось об аресте двадцатилетнего сотрудника секретного отдела 102-го крыла ВВС Нацгвардии, которому недальновидное начальство поручило поддерживать компьютерную сеть военной базы, имевшую выход на общую секретную сеть Министерства обороны. А Джек Тейшейра решил показать, мол, свою крутость и стал сливать документы на игровую платформу. Американские контрразведчики могут смахнуть пот со лбов. И приготовиться к вручению наград.

Однако в этом деле остается немало вопросов. Во-первых, почему несколько месяцев такие сенсационные сливы никто не замечал? Может, то, что действительно слил на публику бравый патриот и сын патриотов, особого интереса не представляло. Мало ли рутинной переписки в таких сетях. Но вот как только о таинственных утечках заговорили, так мир СМИ буквально взорвался.

Не было ни одной крупной газеты или уважающего себя сайта, которые не процитировали бы предполагаемые секретные материалы, не посвятили бы публикации их анализу и эмоциональным переживаниям по поводу возможного урона атлантической солидарности и тому подобным вещам. Какой контраст, например, с расследованием подрыва «Северных потоков», проведенным Сеймуром Хершем. Ему давали слово в той же Европе исключительно мелкие малотиражные издания. А в случае с утечкой условного Тейшейры просто бенефис свободы слова.

Фото: Социальные сети Джек Тейшейра

Признаемся себе: если начинается такой информационный концерт, значит, это кому-то нужно. В «свободном мире» умеют очень изящно дать понять борзописцам, что нужно широко освещать, а о чем лучше и помолчать.

К тому же среди всплывших шифровок фигурируют не только документы Пентагона, но и конкурирующих с ним ведомств — ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ). Известно между тем, что государства специально создают конкурирующие разведывательные структуры, чтобы иметь разнообразные источники информации и исключить лоббистский сговор спецслужб. А тут выходит, что все яйца складывали в одну корзину. Неужели американский Совбез допустил подобную халатность?

И пока непонятно, идет ли речь об организационных просчетах или все-таки утечки имени Джека Тейшейры, своевременно обнаруженные на игровой платформе, дали повод для проведения масштабной дезинформационной комбинации? Этот вопрос давно интересует не только аналитиков разведслужб, но и обычных журналистов.

К тому же часть вброшенной информации явно имела тенденциозный характер. Выясняется, что американцы шпионят и прослушивают своих ближайших союзников. Но кто же этого не знал?! А тут просто намек, что все по-прежнему под американским контролем, не расслабляйтесь.

Много информации, как по заказу, касается неготовности сил Украины к решающему наступлению. И оружия с боеприпасами большой недостаток, и потери огромные, и боевой дух уже не тот. Вот только все это выглядит примитивной попыткой усыпить бдительность российской разведки. И, например, Евгений Пригожин явно с этими оценками не согласен.

Отдельная статья — намеки на многочисленные утечки из российских военных и разведывательных органов. Утверждается, например, что перехват неких разговоров сотрудников СВР подтверждает, что Китай уже якобы поставляет России вооружения. И таких ссылок о доступе американцев к нашей конфиденциальной информации множество. Не исключено, что это попытка спровоцировать ловлю «кротов» в российском Генштабе и разведке, чтобы парализовать их работу.

Положит ли арест Джека Тейшейры конец всем этим подозрениям? Не уверены...