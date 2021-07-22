Делегаты из России захотели покинуть форум ОБСЕ из-за позиции Киева

Руководитель российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ Константин Гаврилов заявил о готовности покинуть заседание, если Украина продолжит «лживую риторику». Его слова приводит РИА Новости.

Гаврилов подчеркнул, что украинская сторона использует необдуманные заявления на ФСОБ о якобы концентрации военных России в приграничных районах как «ширму» для «необычной военной деятельности» в Донбассе с привлечением до 60 тысяч украинских военнослужащих.

Если делегация Украины будет и в дальнейшем придерживаться лживой, безответственной риторики, то профессионального обсуждения не получится, а еженедельные инсинуации южных соседей их западные спонсоры продолжат выслушивать без участия российской делегации, — заявил Гаврилов.

Глава делегации отметил, что Россия выступает за мирное урегулирование конфликта в Донбассе в прямом диалоге украинских властей с Донецком и Луганском. В РФ осуждают кровопролитную карательную операцию Киева против населения юго-востока Украины, добавил он.

ФСОБ — это самостоятельный орган ОБСЕ, уполномоченный обсуждать вопросы стабильности и обеспечения военной безопасности.

Ранее в МИД ФРГ заявили, что Россия и Украина должны полностью реализовать решения парижского саммита от декабря 2019 года, чтобы улучшить ситуацию для жителей востока Украины. Во внешнеполитическом ведомстве отметили активизацию боестолкновений в Донбассе. Дипломаты призвали стороны конфликта соблюдать перемирие.