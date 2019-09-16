https://static.news.ru/photo/6dcd7b66-d89c-11e9-9d23-fa163e074e61_660.jpg Мария Волконская Фото: mvolkonskaya/instagram.com

На совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), посвящённому соблюдению прав человека, представителю украинской делегации не удалось лишить права голоса главного редактора «Крымской газеты» Марию Волконскую.

Перед началом своего выступления крымская журналистка представилась. Не дав сказать ей больше ни слова, делегат от Украины заявил, что Волконская не может выступать на площадке ОБСЕ, передаёт ТАСС .

Украинский представитель пояснил, что «данная платформа не может использоваться для распространения точки зрения оккупационных властей Крыма». После этого он потребовал, чтобы Волконскую лишили слова и заставили покинуть заседание.

За крымскую журналистку вступился представитель Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Кирилл Игнатов.

Попытки использовать площадку ОБСЕ и обзорного совещания для посягательства на территориальную целостность РФ считаем недопустимыми, — сказал он.

Игнатов также обратился с просьбой к модератору мероприятия «положить конец данной практике», так как ОБСЕ «не уполномочена определять географическую принадлежность тех или иных территорий».

Модератор совещания в свою очередь подчеркнул, что оно посвящено не статусу Крыма, а свободе слова.

Можете продолжить выступление по тематике совещания как представитель крымской газеты, — обратился он к Волконской.

Главред издания в своём выступлении рассказала о ситуации со СМИ на полуострове. По её словам, крымским журналистам не мешают работать, а положение средств массовой информации в регионе соответствует высоким стандартам Организации.

Ранее стало известно, что суд Киева отказал телеканалу «112 Украина» в удовлетворении апелляции об отзыве лицензии. В ближайшее время телеканал может быть отключён по решению госрегулятора, писал News.ru.