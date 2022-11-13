Байден выслушал выступление Лаврова на Восточноазиатском саммите

Фото: МИД РФ

Американская делегация во главе с президентом Джо Байденом слушала выступление главы российского МИД Сергея Лаврова на в XVII Восточноазиатском саммите в Пномпене. Фото опубликовала в Telegram-канале представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

На снимке видно, что как минимум несколько членов американской делегации присутствовали в зале во время выступления Лаврова. Среди них был и президент США Джо Байден. На фото также попали члены делегаций Филиппин и Сингапура.

Ранее Захарова сообщила, что саммит начался с опозданием на полчаса. По ее словам, это произошло из-за того, что участники ждали Байдена «и не дождались». Накануне Лавров прибыл в столицу Камбоджи для участия в ВАС. По пути из аэропорта он проехал по центральной улице Пномпеня, названной в честь России. Ранее по той же магистрали проехал кортеж президента США, который посетил Пномпень в рамках саммита АСЕАН — США.

Пользователи Twitter ранее указали на разницу в приеме Лаврова и Байдена. Они обратили внимание на то, что во время прибытия в аэропорт Пномпеня российскому политику постелили красную дорожку для спуска по трапу, а американскому президенту — нет.