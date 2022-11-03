Делегация России возобновила работу в координационном центре в Стамбуле

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Делегация России возобновила свою работу в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле, передает ТАСС со ссылкой на заявление СКЦ. Отмечается, что российские представители вновь приступили к инспекции судов, следующих в порты Украины и в обратном направлении в рамках зерновой сделки.

Сегодня российская делегация возобновила работу в СКЦ и присоединилась к инспекциям судов, — говорится в тексте сообщения.

Накануне Минобороны России сообщило, что РФ возобновляет участие в зерновой сделке. В ведомстве отметили участие ООН и содействие Турции в вопросе получения письменных гарантий со стороны Киева о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях. Министерство сочло данные гарантии «достаточным» основанием для возобновления участия в зерновой сделке.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что договоренности по возобновлению поставок украинского зерна в рамках зерновой сделки соблюдены, однако ограничения по поставкам российских удобрений не сняты. По его словам, результата по разблокировке экспорта зерна из РФ по-прежнему нет.