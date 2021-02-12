Делегация РФ в Вене после блокировки в Twitter завела канал в Telegram

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Российская делегация на переговорах в австрийской Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями после временной заморозки своей учётной записи в социальной сети в Twitter создала собственный канал в мессенджере Telegram. Дипломаты выразили надежду, что инцидент с блокировкой в Twitter вызван техническими неполадками.

В противном случае, действия администрации сайта — грубейшее проявление цензуры и неуважение к праву подписчиков на свободный доступ к информации.

Дорогие друзья, добро пожаловать на офиц[иальный]. Telegram-канал российской делегации в Вене. Подписывайтесь, чтобы узнать больше о нашей работе в рамках Форума ОБСЕ, Консультативной комиссии по открытому небу и на переговорах по мерам укрепления доверия и безопасности в Европе, — написали политики Москвы в своём Telegram-канале.

Накануне Twitter без объяснений разблокировал аккаунт представителей РФ на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене. Об этом сообщил руководитель делегации Константин Гаврилов. До этого РФ направила запрос руководству Twitter в связи с приостановкой действия официального аккаунта делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Об этом рассказала журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне сотрудники украинских телеканалов «112», Zlk и NewsOne выступили против цензуры. В знак протеста против нарушения свободы слова они заклеили рты скотчем и вышли в прямой эфир. Журналисты также устроили мирную акцию в центре Киева, выступив с плакатами, на которых написали лозунги «Конец свободы слова», «Ким Чен Зе», «Зе нацизм» и другие. Таким образом они выразили отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, решением которого три указанных телеканала были закрыты, писал NEWS.ru.