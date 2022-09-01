Делегация МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

Фото: РИА Новости

ДЭксперты из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыли на территорию Запорожской АЭС, передает РИА Новости. Отмечается, что ситуация на ЗАЭС спокойная, звуков обстрелов не слышно.

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС, — сообщил корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что всего в колонне девять машин с надписью ООН, в том числе несколько автомобилей сопровождения.

Специалисты из МАГАТЭ намерены ознакомиться с работой станции на подконтрольной РФ территории Запорожской области. В делегацию входят около полутора десятков работников секретариата организации, которые занимаются ядерной безопасностью. Их сопровождают представители ООН. Делегацию МАГАТЭ возглавляет глава агентства Рафаэль Гросси. В состав экспертной группы также вошли специалисты из разных стран.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ опасается провокаций со стороны Украины во время визита экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Он подчеркнул, что Киев всячески пытается дестабилизировать ситуацию в районе атомной станции.