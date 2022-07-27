Делегация Израиля обсудит в Москве ситуацию с «Сохнут»

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Израильская делегация на следующей неделе направится в Москву, сообщили в пресс-службе премьер-министра Израиля Яира Лапида. Как пишет РИА Новости, будет проводиться встреча с российской стороной на фоне ситуации с еврейским агентством «Сохнут».

При оценке ситуации было принято решение направить на следующей неделе совместную делегацию канцелярии премьер-министра, Министерства иностранных дел, министерств юстиции и абсорбции, чтобы обеспечить продолжение деятельности еврейского агентства в России​, — говорится в сообщении.

Ранее Лапид говорил, что отношения с Москвой остаются крайне важными для Израиля. Поэтому закрытие офисов агентства «Сохнут» может стать серьезным событием во взаимодействии с Россией. Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков ранее отмечал, что у российской стороны есть некоторые вопросы к израильскому агентству по части соблюдения законодательства. Однако, по словам Пескова, всю эту ситуацию не стоит политизировать.

Ранее стало известно, что Минюст РФ просит ликвидировать «Сохнут», беседа по иску назначена на 28 июля.