Делегация из США во главе с конгрессменом прибыла на Тайвань Делегация из США с конгрессменом Галлахером прилетела на Тайвань

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Майк Галлахер

Конгрессмен Майк Галлахер прибыл на Тайвань во главе американской делегации, сообщила пресс-служба офиса политика. Уточняется, что в палате представителей Галлахер возглавляет специальный комитет, занимающийся проблематикой Китая и исходящих от него угроз.

Мы рады быть в Тайбэе, чтобы продемонстрировать нашу поддержку тайваньским друзьям, <...> США поддерживают Китай. Углубляя связи между нашими лидерами и нашими экономиками, мы укрепляем мир и стабильность по обеим сторонам Тайваньского пролива, — говорится в сообщении.

Ранее посол РФ в Пекине Игорь Моргулов заявил, что Россия и Китай «играют» в команде, название которой — глобальное большинство. По его словам, в самом Китае такой союз предпочитают называть Глобальным Югом. Оценивая потенциал объединения, Моргулов подчеркнул, что группа России и Китая сильна. При этом он не раскрыл, против кого она «играет». Предполагается, что речь идет о западных державах.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин до этого провели телефонный разговор, в рамках которого обсуждались вопросы сотрудничества в сфере безопасности. Глава КНР предложил Москве наладить тесное взаимодействие, чтобы вместе противостоять любым вмешательствам во внутренние дела государств. В свою очередь президент Путин вновь подтвердил позицию России по тайваньскому вопросу: Москва придерживается позиции «одного Китая», согласно которой остров Тайвань является частью КНР.