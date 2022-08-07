Делегация из Литвы посетила Тайвань Делегация из Литвы прибыла с пятидневным визитом на Тайвань

Фото: Министерство иностранных дел Китайской Республики на Тайване

Делегация из Литвы

Делегация из Литвы под предводительством замминистра транспорта и коммуникаций Агне Вайчюкявичюте прибыла с официальным визитом на Тайвань, сообщает МИД острова на странице в Twitter. Отмечается, что литовские дипломаты пробудут на Тайване пять дней.

Тайвань сердечно приветствует Агне Вайчюкявичюте и ее делегацию! Желаем заместителю министра транспорта и связи Литвы продуктивного пятидневного пребывания, направленного на укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых секторах будущего, — говорится в сообщении.

Накануне ведомство передавало, что Вайчюкявичюте встретится с министром транспорта Тайваня и посетит местный завод по производству электробусов.

Ранее сообщалось, что в ответ на визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Народно-освободительная армия Китая приступила к маневрам вблизи берегов Тайваня. Власти острова направили воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернули зенитно-ракетные комплексы. Также несколько китайских военных самолетов пролетели вблизи серединной линии Тайваньского пролива.

По информации министерства обороны Тайваня, к утру 7 августа значительное количество кораблей, самолетов и беспилотников продолжали учения, имитируя нападение на остров.