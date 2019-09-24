https://static.news.ru/photo/5495f7be-ded6-11e9-8e06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/XINHUA/Global Look Press

Багдад сформирует делегацию из военных экспертов и офицеров войск ПВО, которая посетит РФ для обсуждения покупки российских средств ПВО. Её возглавит советник премьер-министра Ирака по вопросам нацбезопасности Фалех аль-Файяд.

Дата визита пока не определена, однако он произойдёт в скором времени, сообщает Baghdad Today .

2 сентября во время поездки в Москву аль-Файяд встретился с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Темой переговоров были вопросы военно-технического сотрудничества двух стран и ситуация в Сирии.

Источник News.ru сообщил, что в Ираке обдумывают приобретение или ЗРС С-300 (которые в РФ не выпускают и меняют в войсках на С-400), или ЗРК «Бук», или ЗРК «Панцирь». Интерес официального Багдада к данным типам вооружений донесли до российской стороны.