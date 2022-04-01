Делегация глав МИД шести арабских стран посетит Москву на следующей неделе

Делегация глав МИД шести арабских стран на следующей неделе приедет в Москву, чтобы обсудить ситуацию на Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, у главы государства Владимира Путина и администрации президента не планируется контактов с делегацией Лиги арабских государств (ЛАГ).

Нет, это по линии Министерства иностранных дел, — ответил Песков на вопрос о том, есть ли в графике Путина контакты с делегацией арабских стран.

Представитель Кремля также сообщил, что таких планов нет и у помощника президента России Юрия Ушакова.

Ранее в ЛАГ заявили о готовности содействовать политическому урегулированию между Россией и Украиной. Именно с этой целью организация направит в Москву делегацию глав МИД шести арабских стран. Во главе делегации будет генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт, также в состав группы войдут министры иностранных дел Алжира, Египта, Иордании, Ирака, Объединённых Арабских Эмиратов и Судана.

На заседании Совета ЛАГ в Каире 9 марта было принято решение о создании арабской контактной группы по украинскому кризису. Задача группы — отслеживать и проводить необходимые консультации и контакты со всеми заинтересованными сторонами, чтобы содействовать дипломатическому решению кризиса на Украине.