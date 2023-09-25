Делегация чиновников США посетит Армению Reuters: глава USAID и другие чиновники США посетят Армению 25 сентября

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр

Делегация высокопоставленных лиц Соединенных Штатов 25 сентября посетит Армению, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника. Отмечается, что в состав группы вошли глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, исполняющая обязанности помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Йюри Ким и другие.

По данным Reuters, Пауэр встретится с армянскими чиновниками и «подтвердит поддержку США демократии, суверенитета, независимости и территориальной целостности Армении, а также приверженность решению гуманитарных потребностей, исходящих из Карабаха». Также глава USAID выразит глубокую озабоченность положением этнических армян в Карабахе и обсудит меры по преодолению гуманитарного кризиса в регионе, рассказал собеседник Reuters.

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщениями о гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе и призывают к беспрепятственному доступу международных гуманитарных организаций и коммерческого транспорта, — подчеркнул американский чиновник.

Азербайджан объявил о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе 19 сентября в целях «восстановления конституционного строя, пресечения провокаций и вывода армянских воинских формирований со своей территории». При посредничестве российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе, 20 сентября удалось договориться о полном прекращении боевых действий с 13:00.