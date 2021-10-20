Делегации Польши и стран Балтии покинули зал на время речи Матвиенко
Сона Рустамова
Сона Рустамова
13:11, 21 октября 2021
Валентина МатвиенкоФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Представители делегаций Польши, Латвии, Литвы и Эстонии, которые находились в зале, где проходит заседание Европейской конференции председателей парламентов, покинули его на время выступления спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Об этом журналистам сообщил член российской делегации. Его слова приводит ТАСС.
Присутствовавшие в зале, где проходит конференция, члены делегации Польши и всех трёх Балтийских стран покинули его, когда начала выступать Валентина Матвиенко, — сказал представитель делегации.
По его словам, после выступления Матвиенко покинувшие вернулись на свои места. Однако представители Эстонии по-прежнему отсутствуют.
Как известно, Европейская конференция глав парламентов проходит в Афинах 21–22 октября.
Ранее Матвиенко заявила, что российско-американским отношениям препятствует «завал» проблем. В связи с этим сложно ожидать в ближайшее время серьёзных договорённостей. Однако стороны идут к ним. Политик также указала на существование ряда серьёзнейших мировых и региональных проблем, решение которых возможно только на основе договорённостей между Москвой и Вашингтоном. Матвиенко выразила уверенность, что они будут достигнуты, хотя на это может потребоваться довольно много времени.