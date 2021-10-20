Делегации Польши и стран Балтии покинули зал на время речи Матвиенко

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Европа будет неполноценной без Украины. Брюсселю необходимо дать гарантию и обозначить ясную перспективу в вопросе присоединения Киева к Евросоюзу. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, слова которого приводит РИА Новости.

Он напомнил о наличии скептицизма вокруг европейского успеха Украины. По мнению Кулебы, этот скептицизм имеется как на Украине, так и за её пределами. Несмотря на подобные мнения, Киев продолжит верить...