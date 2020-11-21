«Дебилы?»: в Киеве возмутились позицией Украины по Белоруссии

https://static.news.ru/photo/0d320c08-2c57-11eb-ad89-fa163e074e61_660.jpg Киев, Украина Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Бывший министр транспорта и связи Украины, а также бывший депутат Рады Евгений Червоненко раскритиковал позицию Киева по отношению к Белоруссии.

Вы что, совсем дебилы, вы чего на Белоруссию плюёте? <...> Вы плюёте в Белоруссию, которая имела мужество <...> быть дружной по отношению к Украине? — задался вопросами экс-чиновник в эфире телеканала NewsOne.

Он добавил, что о разрываемых с Минском связях в Киеве могут пожалеть, поскольку именно из Белоруссии идут поставки битума для постройки украинских дорог. Червоненко считает, что происходящие в Белоруссии события являются «внутренним делом» граждан соседней страны.

Политик также поставил под сомнение ожидаемую интеграцию Украины в евро-атлантическое пространство и раскритиковал власти страны за коррупцию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал слова белорусского президента Александра Лукашенко о существовании в Польше и на Украине «центра спецслужб США». Дипломат ответил на это заявление мемом. Он опубликовал пост в Twitter, к которому прикреплена GIF-анимация. На картинке изображён кадр из британского сериала «Звёздный путь», в котором капитан Пикар (Патрик Стюарт) делает «фейспалм» — жест, означающий усталость от странного поведения другой стороны.