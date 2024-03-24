Бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рассказал изданию Kleine Zeitung, что в прошлом он мог часами разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным на немецком языке без привлечения переводчиков. Политик отметил, что наблюдает за российским лидером с начала его президентства.

Я хорошо знаю Путина. Я, вероятно, один из тех европейцев, кто общался с ним дольше всех и наиболее близко. Я разговаривал с ним часами, даже ночью, на немецком языке, без помощи дипломатов или переводчиков, — заявил Юнкер.