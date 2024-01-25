«Давно настроены убивать своих»: Бардаш обвинил Киев в падении Ил-76 Бардаш заявил, что украинская власть настроена убивать своих ради денег Запада

Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press

Украинская власть настроена убивать своих ради денег Запада, заявил NEWS.ru украинский музыкальный продюсер Юрий Бардаш, недавно получивший российский паспорт. Он добавил, что для Зеленского и его сторонников неважно, о ком идет речь — о военных или мирных жителях.

Для украинской власти ничего нового. Они давно настроены убивать своих — до последнего украинца. Этот план в действии. И неважно: солдат это, пленный, мирный. Чем больше киевская власть убьет своих, тем больше помощи Запада будет, — сказал Бардаш.

В 2022 году Бардаш, родившийся в Алчеевке на территории ЛНР, рассказал о травле, развернутой против него на Украине за поддержку российской спецоперации. Музыкант заявил, что на него «объявили охоту», и призвал «молиться за Украину, за ее обманутых жителей».

Позже Бардаша включили в список «Миротворца» после его высказываний в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В интервью музыкант заявил, что на Украине происходит «максимальный беспредел».

Недавно стало известно, что продюсер получил паспорт гражданина РФ. В своем Telegram-канале он показал снимок с российским паспортом. Бардаш, известный как создатель групп Quest Pistols, «Грибы», «Нервы» и ряда других, переехал с Украины в Россию после начала СВО.