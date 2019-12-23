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Глава Белого дома Дональд Трамп беседовал по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским 91 минуту. После этого Вашингтон принял решение приостановить выделение средств на военную помощь Киеву. Об этом стало известно из переписки членов американской администрации, которые имеются в распоряжении организации Center for Public Integrity.

Как передаёт «Би-би-си», сам телефонный разговор состоялся в конце июля. После этого член административно-бюджетного управления США Майкл Даффи связался с представителями Пентагона и попросил «воздержаться от оказания помощи Украине». Признателен...