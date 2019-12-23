Правительство Нидерландов не видит оснований для изменения отношения к России, которое на данном этапе может быть охарактеризовано как сочетание политики давления и избирательного сотрудничества. Об этом говорится в пояснительной записке голландского министра иностранных дел Стефа Блока, направленной в национальный парламент.
Россия является соседом ЕС и геополитическим игроком, история которого на протяжении веков связана с Нидерландами. При этом Россия — это больше, чем Кремль. Почему важно вести диалог с другими группами общества, — говорится в документе.
Ранее NEWS.ru сообщал, что, по мнению министра иностранных дел Сергея Лаврова, русофобские настроения в НАТО «зашкаливают».Похожее мнение он высказал по поводу отношения к Москве в Евросоюзе. Лавров считает, что политику ЕС определяет «русофобское меньшинство». По его словам, ситуацию пытается изменить президент Франции Эммануэль Макрон и некоторые другие лидеры стран НАТО и Европы.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен