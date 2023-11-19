«Давление и шантаж»: названа промашка Запада, которая приблизит победу РФ Аксай: попытками сместить Зеленского Запад приближает победу России

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США и ЕС попытаются сместить президента Украины Владимира Зеленского, игнорирующего западные намеки о заключении мира, заявил турецкий политолог Хакан Аксай в статье для издания T24. По мнению аналитика, в таком случае на Украине разгорится внутриполитический кризис, который сыграет на руку России.

В то время как в некоторых кругах США и значительной части стран ЕС устали поддерживать Украину в военном и экономическом отношении, а в последнее время, после обострения палестино-израильского конфликта, все больше отдаляются от Украины, Запад может «отказаться от непримиримого Зеленского». При отсутствии выборов может пойти в ход госпереворот, или различного рода давление и шантаж, в результате чего лидерами могут стать [главком ВСУ Валерий] Залужный или [бывший советник офиса президента Украины Алексей] Арестович, — заявил журналист.

Зеленский твердо стоит на необходимости продолжать противостояние с Россией, в то время как Залужный признал, что успех на поле боя недостижим, отметил аналитик. Он добавил, что Арестович же и вовсе одобрил предложение бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена отказаться от потерянных территорий взамен на членство в Альянсе.

Ранее политолог Владимир Корнилов заявил, что Запад добивается перевыборов президента Украины в 2024 году, несмотря на нежелание Киева их проводить. По мнению эксперта, Запад использует выборы как инструмент контроля над Зеленским и ему в случае необходимости быстро найдут замену.