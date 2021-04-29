Давка и паника: что случилось во время религиозного праздника в Израиле

Свадьба принца Уильяма, герцога Кембриджского, и Кэтрин Миддлтон была главным событием новостей 29 апреля 2011 года. По всей Великобритании прошло более пяти тысяч уличных праздничных шествий, и один миллион человек выстроился вдоль маршрута между Вестминстерским аббатством и Букингемским дворцом перед бракосочетанием в королевской семье.

Телеаудитория достигла пика — 26,3 миллиона зрителей. Церемонию в прямом эфире просмотрели десятки миллионов людей по всему миру, в том числе 72 миллиона на королевском канале на YouTube. В Вестминстерском...