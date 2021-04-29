Давка и паника: что случилось во время религиозного праздника в Израиле

Лаг ба-О́мер — еврейский праздник, который в основном отмечают ортодоксальные иудеи, почитатели каббалы. Они собираются в этот день на горе Мирон в Галилее, чтобы почтить память религиозных деятелей прошлого. В этот раз мероприятие закончилось трагедией. На трибунах началась паника, люди стали падать. Кто-то решил, что произошёл теракт. Бегущая толпа сметала и топтала друг друга. По меньшей мере 44 человека погибли и более 100 пострадали.
David Cohen via www.imago-images.de/ТАСС
DAVID COHEN/ТАСС
AP/TASS
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Sebastian Scheiner/ТАСС
Sebastian Scheiner/ТАСС
Sebastian Scheiner/ТАСС