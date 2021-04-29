16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Давка и паника: что случилось во время религиозного праздника в Израиле

11:39, 30 апреля 2021
Фото: DAVID COHEN/ТАСС

Лаг ба-О́мер — еврейский праздник, который в основном отмечают ортодоксальные иудеи, почитатели каббалы. Они собираются в этот день на горе Мирон в Галилее, чтобы почтить память религиозных деятелей прошлого. В этот раз мероприятие закончилось трагедией. На трибунах началась паника, люди стали падать. Кто-то решил, что произошёл теракт. Бегущая толпа сметала и топтала друг друга. По меньшей мере 44 человека погибли и более 100 пострадали.

David Cohen via www.imago-images.de/ТАСС

DAVID COHEN/ТАСС

AP/TASS

Социальные сети

Sebastian Scheiner/ТАСС

Sebastian Scheiner/ТАСС

Sebastian Scheiner/ТАСС

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео