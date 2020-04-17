Датские школы и салоны красоты откроются 20 апреля

https://static.news.ru/photo/6f0fc182-807b-11ea-9914-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hansson Krister/Aftonbladet/Global Look Press

Власти Дании приняли решение разрешить возобновить работу некоторым предприятиям малого бизнеса. В частности, с 20 апреля смогут открыться автошколы и салоны красоты.

Кроме того, рекомендовано вернуться к работе судам, а вузы и предприятия общественного питания пока останутся закрыты. Дети смогут вернуться в школы, но в учебных заведениях действуют меры предосторожности: дети должны находиться на расстоянии друг от друга и отправляться домой при первых признаках появления респираторного заболевания. Санитарно-гигиенические требования к помещениям школ повышены, передаёт ТАСС.

Коронавирусом нового типа в Дании заболели 6879 человек, 321 человек скончался.

Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп подготовил гибкие рекомендации для губернаторов почти 30 штатов по снятию санитарных ограничений, направленных на борьбу с распространением коронавируса, и открытию экономики.