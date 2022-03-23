Danone заявила, что не прекратит производство детского питания

Французская компания Danone решила приостановить все инвестиционные проекты на территории России. При этом компания продолжит производство молочных продуктов и детского питания, сказано в письме, опубликованном на официальном сайте компании.

Мы приняли решение приостановить все инвестиционные проекты в России, но в настоящее время мы продолжаем производство и продажу свежих молочных продуктов и детского питания, чтобы удовлетворить основные потребности населения страны в продуктах питания, — рассказали в Danone.

Накануне стало известно, что прокуратура выдвинула предостережения прекратившим работу в России компаниям IKEA и OBI, находящимся в Подмосковье под иностранным контролем. Предупреждение о недопущении дискриминации трудовых прав работников зарубежных фирм получили ушедшие из РФ Michelin, Grundfos и JCB.

Ранее приостановить деятельность в России и Белоруссии решила IKEA. Кроме того, заморозила продажи на территории РФ крупнейшая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M). О приостановке деятельности в России ранее сообщили Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и другие компании.