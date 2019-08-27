https://static.news.ru/photo/6eb72a70-c93a-11e9-9409-fa163e074e61_660.jpg Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генштаб ВС Украины назвал уточнённую информацию о потерях в боях за город Иловайск в Донбассе, которые велись в 2014 году. Сообщается о 220 погибших военнослужащих ВСУ и 40 пропавших без вести.

Военное ведомство уточняет, что в эти цифры не включены потери добровольческих батальонов, бойцы которых также воевали в Иловайске. На их долю, по мнению Генштаба, пришлось до 200 погибших человек, сообщает BBC-Украина .

Ранее News.ru сообщал, что Лондонская исследовательская группа Forensic Architecture опубликовала материалы, которые назвала доказательством участия армии РФ в боях под Иловайском в августе 2014 года. Аналитики нашли множество спутниковых снимков с российскими вооружёнными автоколоннами на территории Украины. Также обнаружено присутствие танков Т-72Б3. В тот момент их использовала только армия РФ.