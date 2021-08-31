Данные о 700 тысячах ковид-тестов французов оказались в открытом доступе

В Интернете появились данные 700 тысяч тестов на коронавирус жителей Франции. Персональные данные оказались в открытом доступе из-за технического сбоя, сообщает агентство Mediapart.

Отмечается, что сбой произошёл на сайте francetest.fr. Он действует как посредник для сбора данных о тестах на коронавирус, сделанных в аптеках на территории страны, после чего пересылает полученные данные на сайты официальных структур. Информацию о пациентах, включая их контактные данные, результаты тестов, имя и дату рождения, можно было быстро получить и даже скачать файлы с личными данными.

Ранее сообщалось, что медицинские службы США вынуждены сократить количество проводимых в стране тестов на коронавирус из-за массовой вакцинации населения. Сотрудников и финансов попросту не хватает для реализации обеих кампаний, которые проходят одновременно.

Таким образом, некоторые пункты приёма биоматериалов вынуждены прекратить свою работу, другие же сокращают часы работы из-за нехватки персонала для оказания квалифицированной услуги по тестированию на коронавирус.