Данные о 700 тысячах ковид-тестов французов оказались в открытом доступе

В Интернете появились данные 700 тысяч тестов на коронавирус жителей Франции. Персональные данные оказались в открытом доступе из-за технического сбоя, сообщает агентство Mediapart.
Отмечается, что сбой
Ранее сообщалось, что медицинские службы США вынуждены сократить количество проводимых в стране тестов на коронавирус из-за массовой вакцинации населения. Сотрудников и финансов попросту не хватает для реализации обеих кампаний, которые проходят одновременно.
Таким образом, некоторые пункты приёма биоматериалов вынуждены прекратить свою работу, другие же сокращают часы работы из-за нехватки персонала для оказания квалифицированной услуги по тестированию на коронавирус.