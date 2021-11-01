Данные концерна «Алмаз-Антей» приобщены к делу о крушении MH17

Суд Гааги приобщил данные российского оборонного концерна «Алмаз-Антей» о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины. В частности, речь идёт о предполагаемом месте пуска ракеты, сообщает РИА Новости.

Слушания по делу об авиакатастрофе MH17 возобновились в понедельник, 1 ноября, в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол. По данным представителя пресс-службы инстанции Аньи Зандберген, судья Хелейн Керстенс-Фокенс заявила, что представитель российского концерна дал «исчерпывающие ответы» на письменные вопросы суда. Согласно выводам концерна, сценарий, при котором ракету запустили со стороны Снежного и Первомайского, не подтверждается.

Также в досье включены данные «Алмаз-Антея», полученные во время опроса эксперта, представляющего концерн. Его допрашивали индивидуально, в Нидерландах, совместно с сотрудниками Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии Бельгии.

Слушания по делу о крушении малайзийского Boeing начались в Нидерландах в марте прошлого года. Обвиняемыми по делу проходят россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Расследование дела вела Совместная следственная группа, в состав которой вошли представители Нидерландов, Австралии, Бельгии, Украины. Россию к расследованию не допустили.

Ранее прокуратура Нидерландов отказалась включать в досье по делу о крушении самолёта рейса MH17 на Украине в июле 2014 года показания свидетеля, который заявил, что самолёт не мог быть сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». Адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы Олега Пулатова, назвала это утаиванием информации от суда.