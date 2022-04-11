Дания увеличит запасы йода «на случай ядерной аварии»

Управление здравоохранения Дании расширит запасы йода «на случай ядерной аварии в непосредственной близости» к границам страны. Закупку двух миллионов таблеток решили произвести, основываясь на «прогнозах» агентства по чрезвычайным ситуациям Королевства, передаёт РИА Новости.

Война на Украине показала нам, что мир непредсказуем. Поэтому Датское управление здравоохранения пересмотрело рамки обеспечения готовности Дании к йоду, которые должны быть в достаточном объёме для использования в случае ядерной аварии в непосредственной близости от нас, — сказано в сообщении ведомства.

По оценкам управления здравоохранения, датский запас в 2 миллиона таблеток йода должен охватить группу риска, состоящую из детей и подростков в возрасте до 18 лет включительно, уходящего медицинского и аварийного персонала в возрасте до 40 лет включительно, а также беременных и кормящих женщин.

Ведомство сообщило, что уже подписало контракты с датскими производственными аптеками на поставку первой части таблеток йода — их доставят в течение следующих 2-3 месяцев. Параллельно с закупками ведется работа по созданию модели распределения.